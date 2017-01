Tort miodowy z ananasem

To już czwarty tort mostowy, czyli tort z okazji Dnia Mostowca (i Mostownicy) który obchodzony jest 18 maja.

Tort miodowy tym razem został jak zwykle wykonany przez dwie Mostownice – Matkę i Córkę, nocną porą, kiedy to ledwo trzymały w rękach mikser i inne słoiki z miodem, bo cały dzień i jeszcze dwa wcześniejsze walczyły z grabiami, łopatą i walcem by stworzyć nowy kawałek trawnika (jedyne 700 m2).

Sam tort, który to jest bohaterem tego wpisu wyszedł nieprzesłodzony – masa niesłodka niweluje słodycz ciasta. Spody/ciasto jak to miodownik nieco ciężkie. Ale! Ale! Skoro Zięć Matki, czyli Mąż Córki prosił o dokładkę to musi być dobrze! Bo miłośnikiem tortów to On nie jest.

Oczywiście wszystkim Mostownicom i Mostowcom życzę wszystkiego co najlepsze

Składniki na spód (na tortownicę średnicy 20 cm i 3 warstwy ciastka lub na tortownicę średnicy 24 cm i 2 warstwy ciasta):

200 g mąki

200 g miodu (użyty rzepakowy)

5 jajek

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

1 łyżka masła, taka porządna łyżka

Składniki na nadzienie:

ok. 550 ml śmietany 30%

2 zagęstniki do śmietany

1,5 puszki ananasa, najlepiej w plastrach

Potrzebny sprzęt:

2 miski

Szklanka

Naczynie na rozpuszczenie masła (+ np. mikrofala)

Sitko do mąki

Łopatka do mieszania ciasta

Mikser

Tortownica średnicy 20 cm lub 24 cm

Papier do pieczenia

Piekarnik

Duży nóż

Patera na tort

Blender albo coś czym się zrobi papkę z ananasa

Szpryca do wyciskania gwiazdek śmietanowych

Przygotowanie:

Białka oddzielić od żółtek. Białka wraz ze szczyptą soli ubić na sztywną pianę. Żółtka z miodem porządnie zmiksować. Masło rozpuścić (ja w mikrofali) i NIEciepłe dodać do powyższego. Zmiksować. Następnie stopniowo dodawać przesianą mąkę z proszkiem i mieszać już delikatnie łopatką. Na koniec też delikatnie domieszać pianę z białek. Ciasto wylać na tortownicę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec 30-35 min (do suchego patyczka, dźgałam od 30-tej minuty) w temp. 175-180°C. Upieczone, wystudzone ciasto przekroić na krążki. Jak pisałam w składnikach: jak była mniejsza tortownica to na 3 krążki, jak większa – na 2. Śmietanę ubić razem z zagęstnikiem. Ananasy odsączyć i (zostawić 7 krążków na zdobienie wierzchu) zmiksować na purée . Na dolny krążek ciasta nałożyć warstewkę śmietany (śmietanę tak podzielić żeby wystarczyła na: 4 warstwy do wewnątrz+wierzch+boki lub 2 warstwy wewnętrzne+wierzch+boki – w zależności od ilości krążków ciasta). Na śmietanę ze 2-3 łyżki purée z ananasa, a na to znowu śmietanę. Na wyższą śmietanę krążek ciasta. Jak mamy trzeci krążek – to powtórzyć kroki 9-11. Po wierzchu (czyli po ostatnim dostępnym krążku ciasta) rozsmarować śmietanę (nie całą!), po bokach tortu również. Wyrównać. Ułożyć na śmietanie pozostawione do ozdabiania krążki ananasa. Pomiędzy krążkami i w ich środkach powyciskać klekso-gwiazdki śmietanowe. Tort do czasu zjedzenia przechowywać w lodówce. Całe „nadziewanie” najlepiej zrobić 2 godziny przed podaniem.

Dla przypomnienia torty z poprzednich lat:

